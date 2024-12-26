Altay, ilk yarıda dipten çıkamadı

Altay, 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıda 9 hafta boyunca düşme hattında yer alarak adeta ligin dip sıralarına abone oldu. İlk yarıda aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Altay, 17 hafta itibarıyla 3 galibiyet 2 beraberlik 12 mağlubiyete imza attı. Siyah-beyazlılar normalde 11 puan toplamasına rağmen TFF tarafından Ulusal Kulüp Lisansı'nı almaya hak kazanamadığı için 3 puan silme cezasına çarptırıldı. Durum böyle olunca 8 puanı kalan İzmir ekibi ligin ilk devresini 17. sırada noktaladı.