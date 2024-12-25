  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve şimdilerde herhangi bir takımda görev almayan Fatih Terim ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor. Yurt dışından tecrübeli hoca ile ilgili ortaya çıkan o haber gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 21:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MESUT ERKAM ŞAHİN
Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

71 yaşındaki Fatih Terim son olarak Yunan ekibi Panathinaikos'un başında görev almıştı.

Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

Tecrübeli çalıştırıcının bu takım ile 17 Mayıs 2024 tarihinde yolları ayrılmıştı.

Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

O günden beri herhangi bir takımın başında görev almayan Fatih Terim ile ilgili ortaya çıkan o haber, gündeme oturdu.

Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

Son olarak Arap basınında yer alan haberde tecrübeli hocanın, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı.

Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

Suudi ekibini son olarak bir zamanlar Fenerbahçe'de de görev alan Vitor Pereira çalıştırıyordu. Al-Shabab, kısa süre önce Portekizli hoca ile yollarını ayırmıştı.

Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu

Adı Fatih Terim ile geçen Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde an itibariyle 23 puanla 6. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası!
DİĞER
Kuruluş Osman'da Moğollar Kayı Obası’nda Osman Bey ve Ulugan yüzleşiyor!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
G.Saray resmi teklifi sundu!
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Malatya'da flaş ayrılık! Yeni Malatya'da flaş ayrılık! 22:28
Kerem'in mutlu günü! Kerem'in mutlu günü! 22:14
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 21:53
Monaco'dan Furkan Korkmaz kararı! Monaco'dan Furkan Korkmaz kararı! 21:53
Erten Gazi'nin yeni adresi belli oldu! Erten Gazi'nin yeni adresi belli oldu! 19:55
Celta Vigo'da Aspas için kritik karar! Celta Vigo'da Aspas için kritik karar! 19:50
Daha Eski
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 19:50
Valencia'nın yeni hocası belli oldu! Valencia'nın yeni hocası belli oldu! 19:48
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 19:48
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı! Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı! 19:39
Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti 18:44
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 18:13