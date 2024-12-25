Fatih Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu
Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran ve şimdilerde herhangi bir takımda görev almayan Fatih Terim ile ilgili flaş bir gelişmeler yaşanıyor. Yurt dışından tecrübeli hoca ile ilgili ortaya çıkan o haber gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 21:53
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Son olarak Arap basınında yer alan haberde tecrübeli hocanın, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile anlaşmaya çok yakın olduğu aktarıldı.
Suudi ekibini son olarak bir zamanlar Fenerbahçe'de de görev alan Vitor Pereira çalıştırıyordu. Al-Shabab, kısa süre önce Portekizli hoca ile yollarını ayırmıştı.
Adı Fatih Terim ile geçen Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde an itibariyle 23 puanla 6. sırada yer alıyor.
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