Makine Salah

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlara damgasını vuran Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot'un en büyük kozu olan Mohamed Salah rekorları alt-üst edeceğe benziyor. Hollandalı çalıştırıcı ile saha içerisinde istediklerini tam anlamıyla gerçekleştirebilen Mısırlı futbolcu muazzam işler başarıyor. Son olarak takımının Totenham'ı deplasmanda 6-3 yendiği mücadeleyi 2 gol-2 asistle bitiren Salah, 24 resmi maçta ulaşılması zor bir istatistiğe imzasını attı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve kupada toplamda 18 kez fileleri havalandıran Salah, 15 de asist yaparak 33 kez tabelaya etki etti. Premier Lig'e damgasını vuran Thierry Henry'nin 228 gollük kariyerini 229'a ulaşarak geride bırakan 32 yaşındaki futbolcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah yaptığı açıklamada henüz yıllardır formasını giydiği Liverpool'da kimseyle görüşmede bulunmadığını açıkladı.