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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 23 Aralık Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 07:40
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Adana Demirspor

20:00 Başakşehir FK - Kasımpaşa

TFF 1. Lig

20:00 Gençlerbirliği - Adanaspor

20:00 Amed SK - Ümraniyespor

Serie A

20:30 Fiorentina - Udinese

22:45 Inter - Como

Portekiz Ligi

21:45 Benfica - Estoril

21:45 Vitoria Guimaraes - Nacional

23:45 Estrela - Rio Ave

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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