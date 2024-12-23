Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
23 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Hatayspor - Adana Demirspor
20:00 Başakşehir FK - Kasımpaşa
TFF 1. Lig
20:00 Gençlerbirliği - Adanaspor
20:00 Amed SK - Ümraniyespor
Serie A
20:30 Fiorentina - Udinese
22:45 Inter - Como
Portekiz Ligi
21:45 Benfica - Estoril
21:45 Vitoria Guimaraes - Nacional
23:45 Estrela - Rio Ave
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