Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 23 Aralık Pazartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Aralık Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Hatayspor - Adana Demirspor

20:00 Başakşehir FK - Kasımpaşa

TFF 1. Lig

20:00 Gençlerbirliği - Adanaspor

20:00 Amed SK - Ümraniyespor

Serie A

20:30 Fiorentina - Udinese

22:45 Inter - Como

Portekiz Ligi

21:45 Benfica - Estoril

21:45 Vitoria Guimaraes - Nacional

23:45 Estrela - Rio Ave

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