Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Sivasspor - Samsunspor (beIN Sports 1)
19:00 Beşiktaş - Alanyaspor (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
13:30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)
19:00 Pendikspor - İstanbulspor (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Aston Villa -Manchester City
18:00 Ipswich Town - Newcastle United
18:00 West Ham United - Brighton & Hove Albion
18:00 Brentford - Nottingham Forest
20:30 Crystal Palace - Arsenal
LaLiga
16:00 Getafe - Mallorca
18:15 Celta Vigo - Real Sociedad
20:30 Osasuna - Athletic Bilbao
23:00 Barcelona - Atletico Madrid
Serie A
17:00 Torino - Bologna
20:00 Genoa - Napoli
22:45 Lecce - Lazio
Bundesliga
17:30 Werder Bremen - Union Berlin
17:30 Holstein Kiel - Augsburg
17:30 Hoffenheim - Mönchengladbach
17:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 05
17:30 Stuttgart - St. Pauli
20:30 Bayer Leverkusen - Freiburg
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...