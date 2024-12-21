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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Aralık Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:30
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 21 Aralık Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Sivasspor - Samsunspor (beIN Sports 1)

19:00 Beşiktaş - Alanyaspor (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

13:30 Iğdır FK - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Manisa FK - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

19:00 Pendikspor - İstanbulspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Aston Villa -Manchester City

18:00 Ipswich Town - Newcastle United

18:00 West Ham United - Brighton & Hove Albion

18:00 Brentford - Nottingham Forest

20:30 Crystal Palace - Arsenal

LaLiga

16:00 Getafe - Mallorca

18:15 Celta Vigo - Real Sociedad

20:30 Osasuna - Athletic Bilbao

23:00 Barcelona - Atletico Madrid

Serie A

17:00 Torino - Bologna

20:00 Genoa - Napoli

22:45 Lecce - Lazio

Bundesliga

17:30 Werder Bremen - Union Berlin

17:30 Holstein Kiel - Augsburg

17:30 Hoffenheim - Mönchengladbach

17:30 Eintracht Frankfurt - Mainz 05

17:30 Stuttgart - St. Pauli

20:30 Bayer Leverkusen - Freiburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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