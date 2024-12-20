Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!
İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tottenham sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Altay Bayındır'ın 90 dakika süre görev aldığı mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla ev sahibi Tottenham olurken Altay'ın yediği gol gündeme oturdu. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:08
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Gol esnasında kendisine faul yapıldığını söyleyen Altay Bayındır hakeme tepki gösterdi. İtirazları sonrasında maçın hakeminden sarı kart gördü.
NOT: Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.
TOTTENHAM YARI FİNALE YÜKSELDİ
Öte yandna maçtaki son golü Jonny Evans, 90+5'te kaydetti. Bu sonucun ardından Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Manchester United, turnuvaya veda etti.
İNGİLİZ BASININDAN 'FECİ HATA' YORUMU!
"Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" gibi manşetler atan İngiliz basını, 26 yaşındaki kalecinin performansı hakkında eleştirilere yer verdi.
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