Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham sahasında Manchester United'ı 4-3'lük skorla mağlup ederek üst tura çıktı. Altay Bayındır bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca görev aldı.

Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Manchester United, 63. dakikada Joshua Zirkzee ve 70. dakikada Amad Diallo ile durumu 3-2 yaptı.