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Haberler Futbol Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

İngiltere Lig Kupası çeyrek final karşılaşmasında Tottenham sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi. Altay Bayındır'ın 90 dakika süre görev aldığı mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla ev sahibi Tottenham olurken Altay'ın yediği gol gündeme oturdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 10:08
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Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

İngiltere Lig Kupası çeyrek final maçında Tottenham sahasında Manchester United'ı 4-3'lük skorla mağlup ederek üst tura çıktı. Altay Bayındır bu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca görev aldı.

Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

Tottenham, 15 ve 54. dakikalarda Dominic Solanke ile 46. dakikada Dejan Kulusevkski'nin golleriyle skoru 3-0'a getirdi. Manchester United, 63. dakikada Joshua Zirkzee ve 70. dakikada Amad Diallo ile durumu 3-2 yaptı.

Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

ALTAY BAYINDIR KORNERDEN GOL YEDİ!

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, Manchester United'da Altay Bayındır'ı 88. dakikada kornerden attığı golle avladı.

Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

Gol esnasında kendisine faul yapıldığını söyleyen Altay Bayındır hakeme tepki gösterdi. İtirazları sonrasında maçın hakeminden sarı kart gördü.

NOT: Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.

Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

TOTTENHAM YARI FİNALE YÜKSELDİ

Öte yandna maçtaki son golü Jonny Evans, 90+5'te kaydetti. Bu sonucun ardından Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükseldi. Manchester United, turnuvaya veda etti.

Manchester United'da Altay Bayındır'ın yediği gol gündeme oturdu!

İNGİLİZ BASININDAN 'FECİ HATA' YORUMU!

"Altay Bayındır'ın feci hatası" ve "Amorim'in rotasyon kararı Altay Bayındır'ın maçı kaybettirmesiyle ters tepti" gibi manşetler atan İngiliz basını, 26 yaşındaki kalecinin performansı hakkında eleştirilere yer verdi.

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