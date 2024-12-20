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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık Cuma günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 20 Aralık Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 07:54 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 08:00
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Aralık Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Eyüpspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

LaLiga

23:00 Girona - Valladolid

Serie A

22:45 Hellas Verona - Milan (Exxen, S Sport, S Sport Plus)

Bundesliga

22:30 Bayern Münih - RB Leipzig (beIN Sports 3, TiviBu Spor 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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