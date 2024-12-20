Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 20 Aralık Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Aralık Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
20 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Eyüpspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
LaLiga
23:00 Girona - Valladolid
Serie A
22:45 Hellas Verona - Milan (Exxen, S Sport, S Sport Plus)
Bundesliga
22:30 Bayern Münih - RB Leipzig (beIN Sports 3, TiviBu Spor 1)
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...
ASpor CANLI YAYIN