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Haberler Futbol Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hakemi Emre Kargın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hakemi Emre Kargın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan paylaşıma göre, 17. haftada oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçının hakemi Emre Kargın olarak belirlendi. Peki, Emre Kargın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 10:39 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 10:41
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Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hakemi Emre Kargın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta hakemleri açıklandı. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Fenerbahçe - Eyüpspor maçının hakemi Emre Kargın oldu. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek. Kritik mücadeleyi yönetecek olan Kargın'ın kim olduğu ise futbolseverler tarafından arama motorlarına sorulmaya başlandı. Peki, Emre Kargın kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maçı hakemi hakkında merak edilen bilgiler...

EMRE KARGIN KİMDİR?

Emre Kargın, ziraat mühendisliği yaparken, 2011 yılında hakemlik kariyerine adım attı. 2020 - 2021 sezonunda üst klasman hakemliğine atan Kargın performansıyla dikkat çekti. İyi derecede İngilizce bilen Emre Kargın, TFF 1. Lig'in ve Ziraat Türkiye Kupası'nın ardında Süper Lig'de de görev almaya başladı.

EMRE KARGIN KAÇ YAŞINDA?

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor - Fenerbahçe maçını yönetecek olan Emre Kargın 1990 yılında dünyaya geldi. Üst klasman hakemi olarak görev yapan Kargın, 34 yaşındadır.

EMRE KARGIN NERELİ?

İzmir bölge hakemi olarak görev yapan Emre Kargın Fethiye'de dünyaya geldi.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Teknik Direktör Arda Turan yönetimine Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans gösteren Eyüpspor, şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Başakşehir karşısında 3-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren Eyüpspor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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