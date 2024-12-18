Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
18 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası
13:00 Boluspor - 1461 Trabzon FK
13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
13:00 GMG Kastamonuspor - Bodrum FK
13:00 Keçiörengücü - Sivasspor (ASpor)
13:00 Muş Spor Kulübü - Antalyaspor
13:00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor
15:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (ASpor)
15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük
18:00 Menemen FK - MKE Ankaragücü (ASpor)
20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK (ASpor)
LaLiga
23:30 Villarreal - Rayo Vallecano
23:30 Espanyol - Valencia
Ligue 1
23:00 Monaco - PSG
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