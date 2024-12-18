Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 18 Aralık Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye Kupası

13:00 Boluspor - 1461 Trabzon FK

13:00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

13:00 GMG Kastamonuspor - Bodrum FK

13:00 Keçiörengücü - Sivasspor (ASpor)

13:00 Muş Spor Kulübü - Antalyaspor

13:00 Çorluspor 1947 - Kocaelispor

15:30 Erzurumspor FK - Sakaryaspor (ASpor)

15:30 Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

18:00 Menemen FK - MKE Ankaragücü (ASpor)

20:30 Gaziantep FK - 52 Orduspor FK (ASpor)

LaLiga

23:30 Villarreal - Rayo Vallecano

23:30 Espanyol - Valencia

Ligue 1

23:00 Monaco - PSG

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