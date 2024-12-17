Ümraniyespor - Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ümraniyespor - Karagümrük ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Ümraniyespor ile Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Karagümrük ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - KARAGÜMRÜK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Karagümrük maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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