Muş Spor Kulübü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Muş Spor Kulübü - Antalyaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Muş Spor Kulübü ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Muş Spor Kulübü - Antalyaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MUŞ SPOR KULÜBÜ - ANTALYASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Muş Spor Kulübü - Antalyaspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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