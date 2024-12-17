Menemenspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Menemenspor - Ankaragücü ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Menemenspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Menemenspor - Ankaragücü ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MENEMENSPOR - ANKARAGÜCÜ ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Menemenspor - Ankaragücü maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MENEMENSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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