FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri
2024 yılı "FIFA The Best" ödül töreni, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti. Yapılan oylamalar sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi, yılın 11'i ve diğer kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. İşte oylamalar sonucunde belirlenen yılın en iyileri...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 21:59
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ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.
EN İYİ FUTBOLCU VINICIUS
Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.
2024 FIFA Puskas Ödülünü Garnacho kazandı.
FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi Thiago Maia oldu.
FIFA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Aitana Bonmati oldu.
FIFA En İyi Kadın Kaleci Ödülü'nün sahibi Alyssa Naeher oldu
FIFA En İyi Kadın Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi Emma Hayes oldu.
Marta Ödülü'nün ilk sahibi Marta oldu.
FIFA En İyi Taraftar Ödülü'nün sahibi Guilherme Gandra Moura oldu
FIFA En İyi Erkek 11'i
FIFA En İyi Kadın 11'i
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