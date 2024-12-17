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Haberler Futbol FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

2024 yılı "FIFA The Best" ödül töreni, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşti. Yapılan oylamalar sonucunda erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, teknik direktörü, kalecisi, yılın 11'i ve diğer kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. İşte oylamalar sonucunde belirlenen yılın en iyileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 21:59
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FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

EN İYİ FUTBOLCU VINICIUS

Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

2024 FIFA Puskas Ödülünü Garnacho kazandı.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi Thiago Maia oldu.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi Aitana Bonmati oldu.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA En İyi Kadın Kaleci Ödülü'nün sahibi Alyssa Naeher oldu

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA En İyi Kadın Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi Emma Hayes oldu.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

Marta Ödülü'nün ilk sahibi Marta oldu.

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA En İyi Taraftar Ödülü'nün sahibi Guilherme Gandra Moura oldu

FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! İşte yılın en iyileri

FIFA En İyi Erkek 11'i

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