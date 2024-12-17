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Haberler Futbol Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelede iki takım da kupayı kaldırmak için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Erzurumspor - Sakaryaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 12:30
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Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Erzurumspor - Sakaryaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Erzurumspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Sakaryaspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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