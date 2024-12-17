Erzurumspor - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Erzurumspor - Sakaryaspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Erzurumspor ile Sakaryaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Erzurumspor - Sakaryaspor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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