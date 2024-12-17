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Haberler Futbol Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çorluspor 1947 ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki kritik mücadelede iki takım da kupayı kaldırmak için maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çorluspor 1947 - Kocaelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 10:03 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 10:20
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Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Çorluspor 1947 - Kocaelispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Çorluspor 1947 ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorluspor 1947 - Kocaelispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORLUSPOR 1947 - KOCAELİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çorluspor 1947 - Kocaelispor maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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