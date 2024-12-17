Boluspor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Boluspor - 1461 Trabzon FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Boluspor ile 1461 Trabzon FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - 1461 Trabzon FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - 1461 TRABZON FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Boluspor - 1461 Trabzon FK maçı 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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