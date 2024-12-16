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Haberler Futbol Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor ile Karacabey Belediye Spor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Karacabey Belediye Spor  ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:50
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Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Konyaspor - Karacabey Belediye Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Karacabey Belediye Spor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı 17 Aralık Salı günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇI CANLI İZLE

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