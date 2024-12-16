  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turunda Juventus ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Juventus'ta Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:36 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Juventus ile Cagliari karşı karşıya gelecek. Mücadelede Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Cagliari maçı 17 Aralık Salı günü saat 23.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - TOD
G.Saray'a Ada'dan yıldız oyuncu!
DİĞER
Hüseyin Avni Danyal: Oyuncunun gerçek performansını televizyonda değil, sahnede görürsünüz!
CHP'de "Suriye" kavgası! Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e "yetersizsin yanlışa düştün" mesajı | Katil Esad'ı akladı Başkan Erdoğan'ı suçladı
G.Saray'a Sambacı eldiven!
G.Saray'dan bomba hamle! İngiliz devinden geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Cagliari maçı ne zaman? Juventus - Cagliari maçı ne zaman? 12:36
Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir? Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir? 12:22
Hacıosmanoğlu: F.Bahçe ve Kasımpaşa... Hacıosmanoğlu: F.Bahçe ve Kasımpaşa... 12:17
Hatayspor Yılmaz Bal ile anlaştı Hatayspor Yılmaz Bal ile anlaştı 12:15
Benzema'dan flaş karar! Mayıs ayında... Benzema'dan flaş karar! Mayıs ayında... 12:08
Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı 12:06
Daha Eski
Derbinin VAR'ı belli oldu! Derbinin VAR'ı belli oldu! 12:04
G.Saray'a Ada'dan yıldız oyuncu! G.Saray'a Ada'dan yıldız oyuncu! 11:58
Alanyaspor - Amed SK maçı ne zaman? Alanyaspor - Amed SK maçı ne zaman? 11:49
Çaykur Rizespor - Van Spor FK maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Van Spor FK maçı ne zaman? 11:40
Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman? Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maçı ne zaman? 11:31
Bengisu Avcı'dan büyük başarı! Bengisu Avcı'dan büyük başarı! 11:21