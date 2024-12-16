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Haberler Futbol Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor  ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 11:20
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Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Eyüpspor ile Etimesgut Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor maçı 17 Aralık Salı günü saat 13.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

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