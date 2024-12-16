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Haberler Futbol Çaykur Rizespor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Çaykur Rizespor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çaykur Rizespor - Van Spor FK  ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:50
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Çaykur Rizespor - Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Çaykur Rizespor - Van Spor FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Van Spor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Van Spor FK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR - VAN SPOR FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Van Spor FK maçı 17 Aralık Salı günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

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