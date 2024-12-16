Bursaspor teknik direktör Batalla ile yollarını ayırdı!

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla'nın görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Teknik direktörlük kariyerine Bursaspor'da yardımcı antrenör olarak başlayan Batalla, 2022/23 sezonunda Nilüfer Belediye FK'yı çalıştırdı. Deneyimli isim, bu sezon başında Bursaspor'un başına geçmişti. Bursaspor, TFF 3. Lig'de topladığı 39 puanla zirvede yer alıyor.

İşte Bursaspor'un o açıklaması:

Kamuoyunun dikkatine; Teknik direktörümüz Sayın Pablo Martin Batalla ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Verdiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz. pic.twitter.com/bJiBpdjzkN — Bursaspor (@BursasporSk) December 16, 2024

Batalla ile yolların neden ayrıldığının merak edilmesi üzerine Bursaspor Başkanı Enes Çelik, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yolların ayrılma sebebini duyurdu. İşte Enes Çelik'in o açıklaması:

"Değerli Bursasporlular, bugün Teknik direktörümüz Pablo M. Batalla ile yaptığımız görüşmede teknik ekibini güçlendirmek istediğimizi kendisine bildirdik. Kendisi bunu kabul etmemekle birlikte, böyle bir tasarrufta bulunmamız halinde görevini bırakacağını ifade etmiştir. Bu görüşme neticesinde kendisiyle yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu kararın hem Bursaspor için hem de sevgili hocamız için hayırlı olmasını diliyorum."