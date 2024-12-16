Alanyaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Alanyaspor - Amed SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Alanyaspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Amed SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - AMED SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Amed SK maçı 17 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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