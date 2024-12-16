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Haberler Futbol Alanyaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Alanyaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Alanyaspor ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Alanyaspor - Amed SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:50
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Alanyaspor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI

Alanyaspor - Amed SK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. Tur maçında Alanyaspor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Amed SK ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - AMED SK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Amed SK maçı 17 Aralık Salı günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ALANYASPOR - AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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ASpor CANLI YAYIN

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