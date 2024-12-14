İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

LEVERKUSEN İDDİASI GÜNDEMDE İspanyol medyasından El Nacional'da yer alan habere göre Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, Türk futbolcunun transferi için Alman kulübünün yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.

ANCELOTTI 'TAKIMDA KALACAK' DEMİŞTİ Geçtiğimiz gün basın toplantısında Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair açıklamalar yapan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok.