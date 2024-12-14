İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...
A Milli Takımımızın yıldız isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor. İtalyan basınının haberine göre milli yıldızlarımız ocak ayında aynı formayı giyecek. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberleri
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LEVERKUSEN İDDİASI GÜNDEMDE
İspanyol medyasından El Nacional'da yer alan habere göre Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, Türk futbolcunun transferi için Alman kulübünün yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.
ANCELOTTI 'TAKIMDA KALACAK' DEMİŞTİ
Geçtiğimiz gün basın toplantısında Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair açıklamalar yapan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok.
İster 18, ister 40 yaşında olsun. Takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." diye konuşmuştu.
TRANSFERİ DUYURDULAR!
İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Juventus ocak ayında milli futbolcumuzu kadromuza katmak için Real Madrid ile temaslara başladı.
Real Madrid yönetiminin izin vermesi durumunda Xabi Alonso'nun takımının sadece Arda için 40 milyon euro ayırdığı aktarılmıştı.
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