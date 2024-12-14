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Haberler Futbol İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

A Milli Takımımızın yıldız isimleri Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor. İtalyan basınının haberine göre milli yıldızlarımız ocak ayında aynı formayı giyecek. İşte transferin detayları... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 13:55
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MEHMET CEM ÇAKIR
İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

İki sezon önce Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle dünya devi Real Madrid'e transfer olan ve istediği süreleri almakta zorlanan Arda Güler ile ilgili ayrılık haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

Devre arası transfer dönemine kısa bir süre kala takımlar kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız katarken, 19 yaşındaki futbolcu için de pek çok dev takım devreye girmiş durumda.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

ALDIĞI SÜREDEN MEMNUN DEĞİL

Eflatun beyazlıların geniş kadrosunda bulduğu süreden memnun olmayan milli yıldızın da farklı seçenekleri değerlendirebileceği iddia ediliyor.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

LEVERKUSEN İDDİASI GÜNDEMDE

İspanyol medyasından El Nacional'da yer alan habere göre Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso, Türk futbolcunun transferi için Alman kulübünün yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ileri sürülmüştü.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

ANCELOTTI 'TAKIMDA KALACAK' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz gün basın toplantısında Endrick ve Arda Güler'in geleceğine dair açıklamalar yapan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

İster 18, ister 40 yaşında olsun. Takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor." diye konuşmuştu.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

TRANSFERİ DUYURDULAR!

İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Juventus ocak ayında milli futbolcumuzu kadromuza katmak için Real Madrid ile temaslara başladı.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

Real Madrid yönetiminin izin vermesi durumunda Xabi Alonso'nun takımının sadece Arda için 40 milyon euro ayırdığı aktarılmıştı.

İtalyanlar transferi duyurdu! Arda Güler ve Kenan Yıldız aynı takımda buluşuyor...

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