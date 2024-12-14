Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
16:00 Çaykur Rizespor - Konyaspor (beIN Sports 1)
19:00 Alanyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 İstanbulspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)
13:30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor)
16:00 Fatih Karagümrük - Boluspor (TRT Spor)
19:00 Sakaryaspor - Iğdır FK (TRT Spor)
Premier Lig
18:00 Wolverhampton - Ipswich Town
18:00 Liverpool - Fulham
18:00 Arsenal - Everton
18:00 Newcastle United - Leicester City
20:30 Nottingham Forest - Aston Villa
LaLiga
16:00 Espanyol - Osasuna
18:15 Mallorca - Girona
20:30 Sevilla - Celta Vigo
23:00 Rayo Vallecano - Real Madrid
Serie A
17:00 Cagliari - Atalanta
20:00 Udinese - Napoli
22:45 Juventus - Venezia
Ligue 1
19:00 Marsilya - Lille
21:00 Auxerre - Lens
23:00 Reims - Monaco
Bundesliga
17:30 Augsburg - Bayer Leverkusen
17:30 Mönchengladbach - Holstein Kiel
17:30 Mainz 05 - Bayern Münih
17:30 Union Berlin - Bochum
20:30 St. Pauli - Werder Bremen
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