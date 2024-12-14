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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 14 Aralık Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 08:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 14 Aralık Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

14 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

16:00 Çaykur Rizespor - Konyaspor (beIN Sports 1)

19:00 Alanyaspor - Gaziantep FK (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 İstanbulspor - Erzurumspor FK (TRT Spor)

13:30 Şanlıurfaspor - Pendikspor (TRT Tabii Spor)

16:00 Fatih Karagümrük - Boluspor (TRT Spor)

19:00 Sakaryaspor - Iğdır FK (TRT Spor)

Premier Lig

18:00 Wolverhampton - Ipswich Town

18:00 Liverpool - Fulham

18:00 Arsenal - Everton

18:00 Newcastle United - Leicester City

20:30 Nottingham Forest - Aston Villa

LaLiga

16:00 Espanyol - Osasuna

18:15 Mallorca - Girona

20:30 Sevilla - Celta Vigo

23:00 Rayo Vallecano - Real Madrid

Serie A

17:00 Cagliari - Atalanta

20:00 Udinese - Napoli

22:45 Juventus - Venezia

Ligue 1

19:00 Marsilya - Lille

21:00 Auxerre - Lens

23:00 Reims - Monaco

Bundesliga

17:30 Augsburg - Bayer Leverkusen

17:30 Mönchengladbach - Holstein Kiel

17:30 Mainz 05 - Bayern Münih

17:30 Union Berlin - Bochum

20:30 St. Pauli - Werder Bremen

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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