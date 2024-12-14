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Haberler Futbol AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

LigaPortugal'da heyecan devam ediyor. 14. haftada AVS ile Benfica kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:23
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AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Liga Portugal

AVS - Benfica maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liga Portugal'da heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinde AVS ile Benfica karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, AVS - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVS - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AVS - Benfica maçı 15 Kasım Pazar günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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