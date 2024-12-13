Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız ismi Kenan Yıldız için Türk futbol tarihine geçecek bir rekora imza atmak üzere. Milli yıldız için Premier Lig'den görülmemiş bir teklif geldi. İşte ayrıntılar...
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İtalyan devindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız için sansasyonel bir iddia ortaya atıldı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor.
Haberde Kenan Yıldız'ın iyi performansını sürdürmesi halinde tek talibinin Aston Villa olmayacağı belirtildi.
Kenan Yıldız transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda milli futbolcu "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek.
Söz konusu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait.
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