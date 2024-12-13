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Haberler Futbol Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın yıldız ismi Kenan Yıldız için Türk futbol tarihine geçecek bir rekora imza atmak üzere. Milli yıldız için Premier Lig'den görülmemiş bir teklif geldi. İşte ayrıntılar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 16:25
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Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

Juventus ve milli takımın yükselen değeri Kenan Yıldız'ın adı transfer dedikodularına karışmaya başladı.

Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

İtalyan devindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız için sansasyonel bir iddia ortaya atıldı.

Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

Kenan Yıldız'ın bonservisine dair İtalyan basınından flaş bir haber geçilirken, transferin bu rakama gerçekleşmesi halinde milli futbolcu, Arda Turan'ın 10 yıllık rekorunu uzak ara kıracak.

Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Aston Villa, Kenan Yıldız için en az 80 milyon euroluk teklif düşünüyor.

Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

Haberde Kenan Yıldız'ın iyi performansını sürdürmesi halinde tek talibinin Aston Villa olmayacağı belirtildi.

Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan...

Kenan Yıldız transferinin 80 milyon euro karşılığında gerçekleşmesi durumunda milli futbolcu "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek.

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