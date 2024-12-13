Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Aralık Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Bodrum FK - Sivasspor (beIN Sports 2)
20:00 Kasımpaşa - Eyüpspor (beIN Sports 1)
1. Lig
20:00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (TRT Spor)
20:00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Spor Tabii)
LaLiga
23:00 Valladolid - Valencia
Serie A
22:45 Empoli - Torino
Ligue 1
22:45 Toulouse - Saint-Etienne
Bundesliga
22:30 Freiburg - Wolfsburg
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