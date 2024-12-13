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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Cuma günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 13 Aralık Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 10:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Aralık Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Bodrum FK - Sivasspor (beIN Sports 2)

20:00 Kasımpaşa - Eyüpspor (beIN Sports 1)

1. Lig

20:00 MKE Ankaragücü - Manisa FK (TRT Spor)

20:00 Adanaspor - Yeni Malatyaspor (TRT Spor Tabii)

LaLiga

23:00 Valladolid - Valencia

Serie A

22:45 Empoli - Torino

Ligue 1

22:45 Toulouse - Saint-Etienne

Bundesliga

22:30 Freiburg - Wolfsburg

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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