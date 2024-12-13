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Haberler Futbol Alkıslar Kenan’a

Alkıslar Kenan’a

Şampiyonlar Ligi’nde çok önemli bir galibiyet alan Juve’de Kenan Yıldız yaptığı asist ve ortaya koyduğu performansla ayakta alkışlandı. Efsane Del Piero da genç futbolcuyu özel olarak kutladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Alkıslar Kenan’a

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftada evinde Manchester City'yi 2-0 yenen Juventus'ta Kenan Yıldız alkışları topladı. 84 dakika sahada kalan Kenan, performansıyla önemli galibiyette başrolü oynayan isimlerdendi. Milli futbolcumuz, sahada kaldığı süre içerisinde 1 asist yaptı, 28'de 25 isabetli pas verdi, 1 kilit pas ve 1 büyük şans buldu. Kenan maç boyunca da 4 şut çekti, 2 isabet yakaladı. 19 yaşındaki futbolcu dev galibiyetin ardından Juventus'un efsanesi Alessandro Del Piero ile bir araya geldi. Del Piero, maçtan sonra Kenan Yıldız ile ilk röportajı yapan isim oldu. İkili arasındaki diyaloglar da taraftarların dikkatini çekti. Performansından dolayı genç oyuncuyu kutlayan Del Piero, gelecek maçlar için başarı diledi. Kenan Yıldız da İtalyan efsaneye idolü olduğunu bir kez daha anlattı ve teşekkür etti.

SCHOLES HAYRAN KALDI

İngiliz futbolunun ve Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes dün Kenan Yıldız' hayran kaldı. Juventus-Manchester City maçı esnasında Instagram'da bir paylaşım yapan Scholes, hikayesine "Kim bu Yıldız" sorusunu yazdı.

ÜSTÜN KALİTE

Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Motta, Manchester City maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kenan Yıldız yaşının ötesinde çok üstün kaliteli bir yetenek. Hızlı, zeki, tekniği yüksek ve bana güven veriyor. Bana güven veren oyuncu sahada yerini alır. Juventus için çok önemli ve değerli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

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