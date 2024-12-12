Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Aralık Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
12 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20:45 Union Saint-Gilloise - Nice (TRT Tabii Spor 3)
20:45 Ludogorets Razgrad - AZ Alkmaar
20:45 Malmö FF - Galatasaray (TRT 1)
20:45 Viktoria Plzen - Manchester United (TRT Tabii Spor)
20:45 Olympiakos - Twente (TRT Tabii Spor 2)
20:45 Roma - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)
20:45 Hoffenheim - FCSB
20:45 PAOK - Ferencvaros
23:00 Lyon - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 2)
23:00 Rangers - Tottenham (TRT Tabii Spor 1)
23:00 Maccabi Tel Aviv - Rigas Skola
23:00 Elfsborg - Karabağ
23:00 Real Sociedad - Dynamo Kiev (TRT Tabii Spor 3)
23:00 Bodo/Glimt - Beşiktaş (TRT 1)
23:00 Slavia Prag - Anderlecht (TRT Tabii Spor 4)
23:00 Ajax - Lazio (TRT Tabii Spor)
23:00 Porto - Midtjylland (TRT Tabii Spor 5)
UEFA Konferans Ligi
16:00 Vikingur R. - Djurgarden
18:30 FC Astana - Chelsea (TRT Spor)
20:45 Petrocub - Real Betis
20:45 Başakşehir FK - Heidenheim (TRT Spor)
20:45 Dinamo Minsk - Larne FC
20:45 Fiorentina - LASK Linz (TRT Tabii Spor 4)
20:45 Legia Varşova - Lugano
20:45 Kopenhag - Hearts
20:45 HJK Helsinki - Molde
20:45 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge
20:45 Noah - APOEL Nicosia
23:00 St. Gallen - Vitoria Guimaraes
23:00 Pafos FC - Celje
23:00 Omonia Nicosia - Rapid Wien
23:00 Mlada Boleslav - Jagiellonia Bialystok
23:00 The New Saints - Panathinaikos
23:00 Gent - Backa Topola
23:00 Shamrock Rovers - Borac Banja Luka
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