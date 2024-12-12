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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Aralık Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 08:07 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 08:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 12 Aralık Perşembe günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Aralık Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

20:45 Union Saint-Gilloise - Nice (TRT Tabii Spor 3)

20:45 Ludogorets Razgrad - AZ Alkmaar

20:45 Malmö FF - Galatasaray (TRT 1)

20:45 Viktoria Plzen - Manchester United (TRT Tabii Spor)

20:45 Olympiakos - Twente (TRT Tabii Spor 2)

20:45 Roma - Sporting Braga (TRT Tabii Spor 1)

20:45 Hoffenheim - FCSB

20:45 PAOK - Ferencvaros

23:00 Lyon - Eintracht Frankfurt (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Rangers - Tottenham (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Maccabi Tel Aviv - Rigas Skola

23:00 Elfsborg - Karabağ

23:00 Real Sociedad - Dynamo Kiev (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Bodo/Glimt - Beşiktaş (TRT 1)

23:00 Slavia Prag - Anderlecht (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Ajax - Lazio (TRT Tabii Spor)

23:00 Porto - Midtjylland (TRT Tabii Spor 5)

UEFA Konferans Ligi

16:00 Vikingur R. - Djurgarden

18:30 FC Astana - Chelsea (TRT Spor)

20:45 Petrocub - Real Betis

20:45 Başakşehir FK - Heidenheim (TRT Spor)

20:45 Dinamo Minsk - Larne FC

20:45 Fiorentina - LASK Linz (TRT Tabii Spor 4)

20:45 Legia Varşova - Lugano

20:45 Kopenhag - Hearts

20:45 HJK Helsinki - Molde

20:45 Olimpija Ljubljana - Cercle Brugge

20:45 Noah - APOEL Nicosia

23:00 St. Gallen - Vitoria Guimaraes

23:00 Pafos FC - Celje

23:00 Omonia Nicosia - Rapid Wien

23:00 Mlada Boleslav - Jagiellonia Bialystok

23:00 The New Saints - Panathinaikos

23:00 Gent - Backa Topola

23:00 Shamrock Rovers - Borac Banja Luka

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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