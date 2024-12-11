  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Aralık Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:20 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 10:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava (TRT Tabii Spor)

20:45 Lille - Sturm Graz (TRT Spor)

23:00 Stuttgart - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Feyenoord - Sparta Prag (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Benfica - Bologna (TRT Spor)

23:00 Milan - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Borussia Dortmund - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Juventus - Manchester City (TRT Tabii Spor)

23:00 Arsenal - Monaco (TRT Tabii Spor 2)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Barış Alper yolcu!
Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
Arz-ı Mev'ud melaneti Şam'da İsrail'in gözü Anadolu'da! PKK'lı "Davut Koridoru"na Ankara tokadı... Cevlani'nin mide bulandıran sessizliği
Real Madrid 'kalacak' dedi! Arda Güler...
G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Barış Alper yolcu! G.Saray'da Barış Alper yolcu! 10:14
G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor! G.Saray'ı reddetti F.Bahçe'ye geliyor! 10:06
Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı detayları! Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı detayları! 09:53
Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman? Ludogorets - AZ Alkmaar maçı ne zaman? 09:46
Paok - Ferencvaros maçı ne zaman? Paok - Ferencvaros maçı ne zaman? 09:43
Olympiakos - Twente maçı ne zaman? Olympiakos - Twente maçı ne zaman? 09:36
Daha Eski
Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber 09:35
Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman? Viktoria Plzen - Manchester United maçı ne zaman? 09:31
Roma - Braga maçı ne zaman? Roma - Braga maçı ne zaman? 09:27
Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi Talisca F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi 09:22
Devler Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! Devler Ligi'ne Halil Umut Meler damga vurdu! 09:19
Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba 08:16