Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 11 Aralık Çarşamba günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Fenerbahçe - Athletic Bilbao (TRT 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Atletico Madrid - Slovan Bratislava (TRT Tabii Spor)

20:45 Lille - Sturm Graz (TRT Spor)

23:00 Stuttgart - Young Boys (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Feyenoord - Sparta Prag (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Benfica - Bologna (TRT Spor)

23:00 Milan - Kızılyıldız (TRT Tabii Spor 3)

23:00 Borussia Dortmund - Barcelona (TRT Tabii Spor 1)

23:00 Juventus - Manchester City (TRT Tabii Spor)

23:00 Arsenal - Monaco (TRT Tabii Spor 2)

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