Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI (Turkuvaz Medya Spor Zirvesi)

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve, 10 Aralık Salı günü saat 10:00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın konuşmasının ardından "2024'ÜN ATEŞİYLE 2032'YE" özel oturumunda konuk olarak konuşuyor. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve Sabah Gazetesi Spor Muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Montella'ya TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı eşlik ediyor.

Türk futboluna üstün hizmet ödülü Vincenzo Montella'ya verildi.

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Ceyhun Kazancı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"SÖYLEMEDİĞİMİZ BÜYÜK HEDEFLER VAR"

"Tam söylenen kolej havasını milli takımda birinci saniyede yaşadım. Kulüplerden daha farklı, ay yıldız hepimizin ortak paydası. Kulüplerde her hafta müsabaka olması, transferin yoğun baskısı dışarıda. Burada da tüm bir milletin sorumluluğu var. Hedefler çok büyük. 2032'de şampiyonamız var. Söylemediğimiz büyük hedefler var. 5 tane Dünya Kupası var, inşallah katılırız ve iyi şeyler başarırız."

"ARTIK KİMSEYE OYUNCU KAPTIRMAYACAĞIZ"

Deniz Gül, Atakan Karazor gibi oyuncuları milli takıma kazandırdınız. Devamı gelecek mi?"

"Milli Takımlar, A Milli Takım'dan ibaret değil. 14 yaştan itibaren tüm potansiyelli oyuncuları kazandırmak gayemiz. A Milli Takım özelinde olur mu olmaz mı performanslara göre belli olacak. Ümit Milli için takip ettiğimiz çok oyuncu var. En önemlisi, olabilecek en alt kategoride milli takımlara kazandırmak. Buranın atmosferini hissettirmek, yaşatmak. Yurtdışından gelen vatandaşlarımıza bu duyguları enjekte etmek hedefimiz. Bundan sonra birçok isim kazandırılacak. Sadece A Milli Takım değil, alt yaşlarda da olacak.

Milli Takım pazarlık noktası değil. Kariyeri belli bir noktaya kadar geliyor, Almanya için oynama şansı varsa oraya devam etmek gibi bakmıyor vatandaşlarımız. Buradaki ortamı anlama konusunda bir takım eksikler vardı. Buranın bir parçası olduklarını doğru şekilde ifade etmeye çalışıyoruz. Hiç böyle pazarlık noktasında değiliz.

Almanya için oynamak, Türk Milli Takımı'nda oynamaktan daha üst seviye değil. Inter'in kaptanı, Benfica'nın oyuncuları, Real Madrid ve Juventus'un oyuncusu burada. İkna için artık daha rahatız. Artık kimseye kaptırmayacağız."

İŞTE MONTELLA'NIN SÖZLERİ:

"TÜRK LİGİNDEN DAHA İYİ LİGLER YOK"

"Ligimizin kalitesiyle ilgili tartışmalar yapılıyor. Ligimizin kalitesi nedir, eksiklerimiz nelerdir?"

"Ben birçok ligi seyrediyorum. Futbol aşağı yukarı aynı. İngiliz liglerinde daha dolu futbol olabiliyor. İtalya ve diğer ligler, ortalama ligler, her ne kadar Avrupa'da bazı başarılar elde etmeye başlasa da... Türk liginden daha iyi ligler olduğunu söyleyemem, aşağı yukarı ortalama düzeydi. Türk liginde dikkat etmemiz gereken şey, çok fazla duraklama oluyor. Futbolcularla alakalı biraz bu, oyuncu kasıtlı olarak yavaşlatma gayretinde oluyorlar. Üç dakika aralıksız oynamakla beş dakika aralıklı oynamak oyunun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir."

"HİÇBİR ÜLKEDE HAKEMLERDEN MEMNUN OLUNMUYOR"

"Hakemlerin bu kadar tartışılmasını nasıl değerlendirirsin?"

"Her yerde böyle. Futbolun bir parçası. Hiçbir ülkede hakemlerden memnun olunmuyor. Hollanda'da iki tane büyük hata oldu. Mert Müldür'e yapılan bir yanlış vardı. Futbolun bir parçası. Hakemler hiçbir zaman herkesi memnun edecek kararlar veremiyorlar."

"SOSYAL MEDYA KONUSUNDA TEMKİNLİ OLMAMIZ GEREK"

"Sosyal medyadan şikayetçi misiniz?"

"Ben kullanmıyorum. İyi bir yönetim olması gerektiğini düşünüyorum. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazla değer vermemek gerekiyor. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama sosyal medyadaki asparagasları, gazeteciler kullanabiliyor ve istismar oluyor. Sosyal medya konusunda temkinli gitmek gerekiyor."

"ARDA 1 SENEDE ÇOK GELİŞTİ"

"Bir milli takım teknik direktörü olarak Arda Güler için en iyisini isteyebilirim. Arda Güler, geçen seneden bu yana mental ve fiziksel açıdan çok gelişti. Real Madrid gibi bir dünya devinde antrenman yapmak, az oynasa da büyük kazanım. Daha çok maçta oynamasını dileyebilirim."