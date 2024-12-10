Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak konuşuyor | CANLI (Turkuvaz Medya Spor Zirvesi)

Turkuvaz Medya tarafından her yıl düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve, 10 Aralık Salı günü saat 10:00'da Turkuvaz Medya Merkezi'nde başladı. Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi üst düzey isimler katılım sağladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ardından özel konuk olarak konuşma yapmak üzere sahneye çıktı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI KONUŞUYOR | CANLI