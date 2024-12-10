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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Salı günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Salı günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Aralık Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 08:04 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 08:10
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 10 Aralık Salı günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Aralık Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Dinamo Zagreb - Celtic (TRT Tabii Spor)

20:45 Girona - Liverpool (TRT Spor)

23:00 Salzburg - PSG (TRT Tabii Spor 3)

23:00 RB Leipzig - Aston Villa (TRT Spor)

23:00 Shakhtar Donetsk - Bayern Münih (TRT Tabii Spor 2)

23:00 Brest - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 5)

23:00 Club Brugge - Sporting CP (TRT Tabii Spor 4)

23:00 Atalanta - Real Madrid (TRT Tabii Spor)

23:00 Bayer Leverkusen - Inter (TRT Tabii Spor 1)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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