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Haberler Futbol Luis Nani profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı!

Luis Nani profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı!

Luis Nani'den dikkat çeken bir karar geldi. Portekizli yıldız, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 23:01
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Luis Nani profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı!

Portekizli oyuncu Luis Nani, 38 yaşında profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Luis Nani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, veda etme vaktinin geldiğini belirterek, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Harika bir maceraydı. Kariyerimin iniş ve çıkışlarında bana yardım eden ve unutulmaz anlar yaşamama sebep olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hayatımda yeni bir sayfa açma ve yeni bir hedefe odaklanma zamanı. Yakında görüşürüz. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Luis Nani, kariyerinde Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un yanı sıra Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory ve Estrela Amadora'da forma giydi.

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