Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu Avrupa'da manşetlerde!
Avrupa'da ülkemizi temsil eden Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu, takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Real Madrid'in Girona'yı 3-0 mağlup ettiği gecede takımının ikinci golünü kaydeden Arda Güler İspanya'da en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'nın Guimaraes'i 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü kaydetti. Portekiz basını milli oyuncu hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte Arda ve Kerem için atılan manşetler...
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"ARDA'NIN ÜZERİNEDE BÜYÜK BASKI VAR"
Carlo Ancelotti: Arda Güler çok çalışkan bir oyuncu. Çok iyi çalışıyor. Henüz genç yaşta üzerinde büyük bir baskı var. Bu gol ona çok yardımcı olacaktır.
Girona karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Arda, maç sonu kulüp televizyonuna konuştu.
"Kazandığımız ve gol attığım için çok mutluyum" diyen Türk futbolcu, "Takım olarak zor günlerden geçiyorduk.
Gerçekten yardım edebilmeyi istedim. Takım harika bir oyun sergiledi. Çok koştuk, çok mücadele ettik ve net bir galibiyet elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
İspanyol basını Arda Güler'in Girona karşısındaki performansı sayfalarına taşıdı. İşte detayları...
AS: "Arda Güler ne kadar çılgın bir oyuncusun. Sen sadece seçilmişlerin erişebileceği harika bir gol attın. Türk futbolcu, Bellingham'ın harika asistinden yararlanarak mükemmel bir sol ayak vuruşunun ardından topu ağlara gönderdi."
Mundo Deportivo: "Güler Ancelotti'ye cevap veriyor ve farkı ikiye çıkarıyor."
Modric'ten Arda'ya maç sonu: "Çok gençsin ama gollerin ve asistlerinle fark yaratıyorsun kardeşim..."
DEFENSA CENTRAL "Arda Güler, Bellingham'ın harika pasının ardından Girona karşısında ikinci golü atarak sihrini konuşturdu."
Avrupa'daki bir diğer oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon Benfica formasıyla damga vurmaya devam ediyor.
Portekiz'de şampiyonluk mücadelesi veren Benfica 13. haftada Guimaraes'i Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup ederek Sportig Lizbon'a bir adım daha yaklaştı. Benfica eksik maçını kazanması durumunda liderliğin yeni sahibi olacak.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 29. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Milli futbolcu 78. dakikada yerini Beste'ye bıraktı.
Bu sezon Benfica formasıyla 10 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nu Portekiz basını manşetlerine taşıdı.
A BOLA "Şapkadan çıkan tek tavşan Aktürkoğlu oldu. Her zaman oyunun zirvesindeydi."
Diario de Noticias "Aktürkoğlu kararlıklık göstererek Benfica'yı liderliğe yaklaştırdı."
TRIBUNA "Kerem Aktürkoğlu katilesini bir kez daha kanıtladı"
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