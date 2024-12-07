Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve daha önce birçok kez rakip olarak karşı karşıya geldiği Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola arasındaki sözlü atışma sürüyor. Son olarak Guardiola'dan Mourinho hakkında bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Mourinho ise Guardiola'nın bu sözlerine, "Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem." diyerek yanıt vermişti.
GUARDIOLA'DAN CEVAP GELDİ
Bu kez de Guardiola'dan Mourinho'ya bir cevap geldi. 53 yaşındaki teknik adam, Portekizli çalıştırıcının sözleri için "José Mourinho'ya şunu söylerdim: Suçumuz ispatlanana kadar masumuz! Eğer onu kırdıysam çok özür dilerim ama şakaydı... Gerçek şu ki… Mourinho'nun üç Premier Lig şampiyonluğu var, benim altı! Bu bir gerçek!" ifadelerini kullandı.
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