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Haberler Futbol Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve daha önce birçok kez rakip olarak karşı karşıya geldiği Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola arasındaki sözlü atışma sürüyor. Son olarak Guardiola'dan Mourinho hakkında bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 11:07
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Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

Yıllarca La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de birbirine rakip olmuş iki teknik direktör Pep Guardiola ve Jose Mourinho arasındaki sözlü atışma devam ediyor.

Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Manchester City'nin Premier Lig'de Liverpool deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin yaşandığı gün İspanyol Teknik Adam Liverpool taraftarlarının kendisine yaptığı "Yarın sabah kovulacaksın" tezahüratlarının ardından, rakip tribünlere yönelik 6 işareti yaptı.

Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

Bunun ardından "Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." sorusuna, "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de" şeklinde konuşmuştu.

Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

Mourinho ise Guardiola'nın bu sözlerine, "Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem." diyerek yanıt vermişti.

Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

GUARDIOLA'DAN CEVAP GELDİ

Bu kez de Guardiola'dan Mourinho'ya bir cevap geldi. 53 yaşındaki teknik adam, Portekizli çalıştırıcının sözleri için "José Mourinho'ya şunu söylerdim: Suçumuz ispatlanana kadar masumuz! Eğer onu kırdıysam çok özür dilerim ama şakaydı... Gerçek şu ki… Mourinho'nun üç Premier Lig şampiyonluğu var, benim altı! Bu bir gerçek!" ifadelerini kullandı.

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