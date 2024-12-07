Guardiola'dan Mourinho'ya cevap! "Kırdıysam özür dilerim ama..."

Bunun ardından "Jose Mourinho gibi aldığınız kupaların sayısını gösterdiniz. O hareket Jose'nin United'daki sonunun başlangıcı olarak yorumlanmıştı." sorusuna, "Benim durumum aynı olmaz umarım. Jose ile birbirimize benziyoruz. Ama o 3 kez kazandı, ben 6 kez kazandım. Yine de aynı şey. Onunla aynı fikirdeyiz bu konuda. Sadece insanların düşündüğünden çok çok daha iyi olduğumuzu gösterdik, ikimiz de" şeklinde konuşmuştu.