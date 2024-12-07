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Haberler Futbol Galatasaray derbi haftasında hata yapmak istemiyor | Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray derbi haftasında hata yapmak istemiyor | Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'İn 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası sahneye çıkacak olan Galatasaray, haftayı hatasız geçmek istiyor. Sivasspor deplasmanına konuk olacak sarı-kırmızılar, hafta içi Malmö maçı için İsveç'e gidecek. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 12:20
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Galatasaray derbi haftasında hata yapmak istemiyor | Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Önceki hafta evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan ve Fenerbahçe ile puan farkı 3'e düşen sarı-kırmızılılar, Sivasspor karşısında hata yapmak istemiyor. Bülent Uygun yönetiminde maça hazırlanan ev sahibi ekip ise zorlu rakibi karşısında taraftarlarına puan veya puanlar hediye etmek istiyor. Peki, Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 15. haftasında 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Sivasspor-Galatasaray maçı 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma sonrası UEFA Avrupa Ligi mücadelesi kapsamında İsveç'e gidecek olan sarı-kırmızılar, Malmö deplasmanına konuk olacak.SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda başlayacak Sivasspor-Galatasaray maçı beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 5. YILDIZI TAKMAK İSTİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2024-2025 sezonunu da aynı başarıyla sonuçlandırmak istiyor. Ligde henüz mağlubiyetle tanışmayan sarı-kırmızılar, sezon sonu zirvede tamamlayıp, 5. yıldızı takmak istiyor. GALATASARAY'DA EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Eyüpspor maçında Abdulkerim Bardakcı'nın sakatlanması sonrası bir kayıp daha yaşayan Galatasaray'da eksikler hem teknik heyeti hem de taraftarları düşündürüyor. Okan Buruk'un Kaan Ayhan ve Abdulkerim Bardakcı'nın yokluğunda nasıl bir savunma hattı ile çıkacağı merak ediliyor.

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