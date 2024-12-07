Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
7 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Konyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)
16:00 Göztepe - Adana Demirspor (beIN Sports 2)
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (TRT Spor)
13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Manisa FK - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 Iğdır FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
Premier Lig
15:30 Everton - Liverpool
18:00 Aston Villa - Southampton
18:00 Crystal Palace - Manchester City
18:00 Brentford - Newcastle United
20:30 Manchester United - Nottingham Forest
LaLiga
16:00 Las Palmas - Valladolid
18:15 Real Betis - Barcelona
20:30 Valencia - Rayo Vallecano
23:00 Girona - Real Madrid
Serie A
17:00 Genoa - Torino
20:00 Juventus - Bologna
22:45 Roma - Lecce
Ligue 1
19:00 Monaco - Toulouse
21:00 Nice - Le Havre
23:00 Angers - Lyon
Bundesliga
17:30 Bayer Leverkusen - St. Pauli
17:30 Holstein Kiel - RB Leipzig
17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg
17:30 Bayern Münih - Heidenheim
17:30 Bochum - Werder Bremen
20:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund
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