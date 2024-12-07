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Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Cumartesi günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Cumartesi günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Aralık Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 10:20
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Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 7 Aralık Cumartesi günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Aralık Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13:30 Konyaspor - Antalyaspor (beIN Sports 2)

16:00 Göztepe - Adana Demirspor (beIN Sports 2)

19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor (TRT Spor)

13:30 Erzurumspor FK - Adanaspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Manisa FK - Çorum FK (TRT Spor)

19:00 Iğdır FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Everton - Liverpool

18:00 Aston Villa - Southampton

18:00 Crystal Palace - Manchester City

18:00 Brentford - Newcastle United

20:30 Manchester United - Nottingham Forest

LaLiga

16:00 Las Palmas - Valladolid

18:15 Real Betis - Barcelona

20:30 Valencia - Rayo Vallecano

23:00 Girona - Real Madrid

Serie A

17:00 Genoa - Torino

20:00 Juventus - Bologna

22:45 Roma - Lecce

Ligue 1

19:00 Monaco - Toulouse

21:00 Nice - Le Havre

23:00 Angers - Lyon

Bundesliga

17:30 Bayer Leverkusen - St. Pauli

17:30 Holstein Kiel - RB Leipzig

17:30 Eintracht Frankfurt - Augsburg

17:30 Bayern Münih - Heidenheim

17:30 Bochum - Werder Bremen

20:30 Mönchengladbach - Borussia Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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