Kumpas varsa nasıl öndesin?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'da gündeme ilişkinh önemli açıklamalar yaparken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in önceki gün A Spor'daki sözlerine sert yanıt verdi. Hacıosmanoğlu, "Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Çünkü insanların şahsiyetlerini koruması çok kolay değil bu toplumda. 3 tane evladım var, tek amacım onlara babamın bana bıraktığı şahsiyetli ismi bırakmak. Sayın başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim. Birisi Galatasaray aleyhine kapılar ardında konuştuğumu ispat etsin o gün TFF başkanlığını bırakırım. Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olduğu(!) maçta Eyüpspor'un hakkı yendi" şeklinde konuştu.

ALÇAKÇA NASIL ZİKREDİYORSUN?

"Sayın başkanın söylediği sözler, bizim Galatasaray'a antipati ile bakmamızı sağlamaz. Biz oyuncuların ve hocanın emeğini niye yiyelim? 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadım, federasyon başkanı olarak kalmak için mi yapacağım? Devletim bana emekli maaşı veriyor, sokakta konuşulduğu gibi Ali Koç bana maaş vermiyor. Siz sokakta konuşulan alçakça şeyleri nasıl böyle zikredebilirsiniz Galatasaray gibi bir camia adına? Nasıl bir haksızlıksa bu? 13 hafta oynadık. 11 galibiyetiniz, 2 beraberliğiniz var. TFF kurullarıyla size yalılarda operasyon mu yapıyor? O yüzden mi 3 puan farkla lidersiniz?"

ÜÇ GÜNDE BİR OYNAYAN TAKIM YOK MU?

Ben Dursun Özbek ile görüşüyordum önceden de. Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi! Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de aynı vermeyen de! Emniyet ve Spor Şube, 'İki takımın maçlarını aynı gün oynatmak istemiyoruz.' diye bize görüş bildirdi. Fenerbahçe'nin maçı 1'de bitti, onu mu oynatsaydık pazar günü. Avrupa'da 3 günde bir oynayan takım yok mu? Galatasaray'a garezimiz mi var bizim? Kumpas kurduk ama hiç mi gücümüz yetmedi de 3 puan öndesiniz?"

BEN KORKACAK BİRİSİ MİYİM?

"Galatasaray Şampiyonlar Ligi kurasında yok diye çıktım gittim. Ceferin 'Niye gidiyorsun?' dedi, 'Türk takımının olmadığı kurada benim ne işim var?' dedim. Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa'da Galatasaray taraftarı beni alkışlamadı mı? Ben korkacak biri miyim? Sokaktan geliyorum ben. Bu açıklamayı yaptıkları iyi oldu. Yalıda kim kiminle iş bitiriyor, bunu ispatlamak zorundasın. İspatlamazsan kamuoyu gözünde itibarın zedelenir. Şeffaf açıklamama rağmen bunu anlamıyorsanız, futbol ortamı daha da kenetlenir."

G.SARAY FORMALI HESAPLAR PAYLAŞTI

"Biz 58 yaşına kadar kimseye yakalakıl yapmadık. FETÖŞ denen terör örgütü beni çok sever. Zamanında bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor. Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur."