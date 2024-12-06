Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Aralık Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

LaLiga

23:00 Celta Vigo - Mallorca (S Sport Plus)

Serie A

20:30 Inter - Parma

22:45 Atalanta - Milan

Ligue 1

21:00 Lille - Brest

23:00 Auxerre - PSG

Bundesliga

22:30 Stuttgart - Union Berlin

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Kholood - Al-Qadsiah

17:55 Al Orubah - Al Riyadh

20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr (TRT Spor)

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