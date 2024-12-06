Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Aralık Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
LaLiga
23:00 Celta Vigo - Mallorca (S Sport Plus)
Serie A
20:30 Inter - Parma
22:45 Atalanta - Milan
Ligue 1
23:00 Auxerre - PSG
Bundesliga
22:30 Stuttgart - Union Berlin
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:50 Al Kholood - Al-Qadsiah
17:55 Al Orubah - Al Riyadh
20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr (TRT Spor)
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