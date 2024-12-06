  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma günü maçları

Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma günü maçları

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 6 Aralık Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 09:30 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugünkü maçlar ⚽Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma günü maçları

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Aralık Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 ARALIK BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

LaLiga

23:00 Celta Vigo - Mallorca (S Sport Plus)

Serie A

20:30 Inter - Parma

22:45 Atalanta - Milan

Ligue 1

21:00 Lille - Brest

23:00 Auxerre - PSG

Bundesliga

22:30 Stuttgart - Union Berlin

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:50 Al Kholood - Al-Qadsiah

17:55 Al Orubah - Al Riyadh

20:00 Al Ittihad-Jeddah - Al Nassr (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

Talisca gemileri yaktı! Fenerbahçe'ye gelmek için...
Reklam - TOD
DİĞER
Kimse bilmiyordu! Türkan Şoray ile Nazan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı
CANLI | Önce Hama sonra Şam! Muhalifler adım adım ilerliyor: Suriye’de zafer kutlaması! Rejim kritik köprüyü hedef aldı
Galatasaray'a Jakobs müjdesi!
Medina'da Fener'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı detayları! Trabzonspor-Kasımpaşa maçı detayları! 09:48
Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi! Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi! 09:31
Nelsson'un bonservis bedeli belirlendi! Nelsson'un bonservis bedeli belirlendi! 09:26
Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda? Eczacıbaşı - Galatasaray Daikin maçı hangi kanalda? 09:03
Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma Bugün hangi maçlar var? 6 Aralık Cuma 08:34
Anadolu Efes kayıp Anadolu Efes kayıp 01:19
Daha Eski
Medina'da Fener'e kötü haber! Medina'da Fener'e kötü haber! 01:18
Fenerbahçe'den Real destanı Fenerbahçe'den Real destanı 01:18
Kumpas varsa nasıl öndesin? Kumpas varsa nasıl öndesin? 01:15
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:14
Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! Özbek'ten Hacıosmaoğlu'na yanıt geldi! 01:02
F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! F.Bahçe Beko İspanya'da kazandı! 00:54