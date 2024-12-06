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Haberler Futbol Al Hilal Riyadh - Al Raed maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal Riyadh - Al Raed maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Hilal Riyadh ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Hilal Riyadh - Al Raed maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 16:00
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Al Hilal Riyadh - Al Raed maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hilal Riyadh - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Hilal Riyadh ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Raed ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Raed MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal Riyadh - Al Raed maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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