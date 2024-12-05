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İstanbul’da da oynayabiliriz
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun İnter’de önemli başarılar kazandığını hatırlatan Ciccarese, b sayede İtalya ve Türkiye’yi yakınlaştırdığını kaydederek, “Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi başarılı oyunculara sahip olduğunuzda, İtalya’da Türk yeteneklere ilgi artıyor. Bu oyuncuların performansından dolayı ülkenizi tebrik ediyorum. İki taraflı pazarlama stratejisinin devam etmesinden de mutluluk duyuyoruz” dedi. Ciccarese, İtalya Süper Kupa organizasyonunun Milan, İnter, Juventus ve Atalanta takımlarının katılımıyla 2-6 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenleneceğini aktarırken, “Dünyada 700 milyon taraftarımız var. Dünyanın her yerinde olmamız çok önemli. İtalya Süper Kupa’sını farklı ülkelerde düzenleyebiliriz. Gelecekte İstanbul’da da düzenlemek isteriz” diye konuştu.
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