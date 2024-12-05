Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor-Osmaniyespor FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Hatayspor ile Osmaniyespor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HATAYSPOR-OSMANİYESPOR FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
HATAYSPOR-OSMANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...
ASpor CANLI YAYIN