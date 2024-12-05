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Haberler Futbol Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası  4. Tur maçında Hatayspor ile Osmaniyespor FK karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20
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Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor-Osmaniyespor FK ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Hatayspor ile Osmaniyespor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR-OSMANİYESPOR FK ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Osmaniyespor FK maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR-OSMANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

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