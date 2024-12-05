Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Gaziantep FK-Batman Petrolspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Gaziantep FK ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GAZİANTEP FK-BATMAN PETROLSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Batman Petrolspor maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GAZİANTEP FK-BATMAN PETROLSPOR MAÇI CANLI İZLE
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