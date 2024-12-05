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Haberler Futbol Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de derbi heyecanı başladı. Bu hafta karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için taraftarlar hazırlıklarına devam ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemeyen Fenerbahçe, derbi ile çıkış arayan Beşiktaş'a konuk olacak. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 10:20
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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta mücadelerine kısa bir süre kaldı. Derbi maçına sahne olacak hafta öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürürken, gözler Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrildi. Her iki takımda hata yapmak istemezken Beşiktaş, son haftalarda yaşanan kötü gidişata bu mücadele ile son vermek istiyor. Fenerbahçe ise Jose Mourinho yönetiminde yakaladığı başarılı grafiği devam ettirmek ve şampiyonluk mücadelesinde hata yapmak istemiyor. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında sahne alacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak. Derbide tribünlerin dolu olması beklenirken, mücadele beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ

Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine Serdar Topraktepe yönetiminde çıkması bekleniyor. Hatayspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberliğin ardından oyuncuların maaşlarının ödendiği belirtilirken, Fenerbahçe maçı öncesi hazırlar hız kesmeden devam ediyor.

Jose Mourinho ile ligde iyi bir dönem geçiren Fenerbahçe ise 14. hafta Gaziantep FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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