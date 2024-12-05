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Haberler Futbol Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:20
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Al Ittihad-Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad-Al Nassr ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTİHAD-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad-Al Nassr maçı 6 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor, Tabii ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL NASSR MAÇI CANLI İZLE

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