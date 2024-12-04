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Haberler Futbol Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası  4. Tur maçında Ümraniyespor ile Isparta 32 Spor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:02 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:33
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Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ümraniyespor-Isparta 32 Spor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Ümraniyespor ile Isparta 32 Spor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR-ISPARTA 32 SPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Isparta 32 Spor maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 13.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÜMRANİYESPOR-ISPARTA 32 SPOR MAÇI CANLI İZLE

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