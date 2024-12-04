Karaman FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Karaman FK-Esenler Erokspor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Karaman FK ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karaman FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KARAMAN FK-ESENLER EROKSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Karaman FK-Esenler Erokspor 5 Aralık Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.
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