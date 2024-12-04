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Haberler Futbol Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası  4. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Silivrispor karşı karşıya gelecek. Kupa yarışında yapılan kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:52 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 09:58
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Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Çaykur Rizespor-Silivrispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında Çaykur Rizespor ile Silivrispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇAYKUR RİZESPOR-SİLİVRİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Silivrispor maçı 5 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma ASpor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-SİLİVRİSPOR MAÇI CANLI İZLE

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