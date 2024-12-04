24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 4. Tur maçında 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

24 ERZİNCANSPOR - KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

24 Erzincanspor - Karaköprü Belediyespor maçı 4 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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